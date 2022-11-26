Стала известна первая вышедшая в плей-офф ЧМ-2022 сборная

Сборная Франции стала первой командой, вышедшей в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Франции по футболу стала первой командой, досрочно вышедшей в плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Благодаря двум победам на групповом этапе турнира французская команда занимает первое место в группе D, имея в активе шесть очков. На второй строчке располагается сборная Австралии с четырьмя баллами. На третьей и четвертой позиции, вне зоны плей-офф, остановились Дания и Тунис, заработавшие по одному очку. Таким образом, даже в случае поражения в заключительном матче этапа 30 ноября французы не опустятся ниже второй строчки в таблице.

Ранее в субботу, 26 ноября, Франция со счетом 2:1 победила Данию во втором туре ЧМ. Форвард сборной Килиан Мбаппе, известный также по выступлениям за ПСЖ, оформил дубль. Единственный мяч датчан забил защитник Андреас Кристенсен.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России лишилась шансов на участие в турнире из-за санкций Международной федерации футбола.