Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Тунис
0:1
Завершен
Австралия
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа D. 2-й тур
Польша
2:0
Завершен
Саудовская Аравия
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа C. 2-й тур
Торпедо
2:6
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Франция
2:1
Завершен
Дания
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа D. 2-й тур
Аргентина
0:0
1-й тайм
live
Мексика
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа C. 2-й тур
21:52, 26 ноября 2022Спорт

Стала известна первая вышедшая в плей-офф ЧМ-2022 сборная

Сборная Франции стала первой командой, вышедшей в плей-офф ЧМ-2022
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе. Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Сборная Франции по футболу стала первой командой, досрочно вышедшей в плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Благодаря двум победам на групповом этапе турнира французская команда занимает первое место в группе D, имея в активе шесть очков. На второй строчке располагается сборная Австралии с четырьмя баллами. На третьей и четвертой позиции, вне зоны плей-офф, остановились Дания и Тунис, заработавшие по одному очку. Таким образом, даже в случае поражения в заключительном матче этапа 30 ноября французы не опустятся ниже второй строчки в таблице.

Ранее в субботу, 26 ноября, Франция со счетом 2:1 победила Данию во втором туре ЧМ. Форвард сборной Килиан Мбаппе, известный также по выступлениям за ПСЖ, оформил дубль. Единственный мяч датчан забил защитник Андреас Кристенсен.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России лишилась шансов на участие в турнире из-за санкций Международной федерации футбола.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
В США предложили радикальный способ окончания конфликта на Украине
Поставки нефти и газа из Азербайджана в Европу сочли «троянским конем» Кремля
В Иране убедились в невозможности Киева выйти победителем из конфликта с Москвой
Известная писательница назвала отличительное качество москвичей
Стала известна первая вышедшая в плей-офф ЧМ-2022 сборная
В Турции созвали совещание после гибели двух военных в Сирии
Названа цена наиболее дешевых съемных квартир в центре Москвы
Умерла обладательница премии «Оскар» Айрин Кара
Сборная Франции победила Данию на ЧМ-2022
В США предсказали появление новой ядерной державы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.