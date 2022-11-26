Сборная Франции победила Данию на ЧМ-2022

Сборная Франции победила Данию в матче ЧМ-2022 благодаря дублю Мбаппе

Сборная Франции по футболу победила команду Дании в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в группе D завершилась со счетом 2:1. На 61-й минуте встречи французский форвард Килиан Мбаппе забил первый мяч. Еще через семь минут датский защитник Андреас Кристенсен сравнял счет, однако в конце второго тайма Мбаппе снова вывел свою команду вперед.

23 ноября Франция со счетом 4:1 разгромила Австралию в матче первого тура группового этапа ЧМ. В составе победителей ворота соперников поразили Адриен Рабио, Килиан Мбаппе, а также Оливье Жиру, оформивший дубль. Жиру повторил рекорд Тьери Анри по количеству мячей, забитых за сборную Франции — 51.

Днем ранее, 22 ноября, со счетом 1:1 завершилась встреча Дании и Туниса. По одному голу у каждой команды не засчитали из-за оффсайда.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России лишилась шансов на участие в турнире из-за санкций Международной федерации футбола.