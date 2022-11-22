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18:04, 22 ноября 2022Спорт

Сборная Дании по футболу сыграла вничью с Тунисом на старте ЧМ-2022

Сборная Дании по футболу сыграла вничью 0:0 с Тунисом на старте чемпионата мира в Катаре

Фото: Manu Fernandez / AP

Сборная Дании по футболу сыграла вничью с командой Туниса на старте чемпионата мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча группы D завершилась со счетом 0:0. По одному голу у каждой команды не засчитали из-за оффсайда. По владению мячом сильнее оказались датчане: 61 процент владения против 39 процентов у футболистов из Туниса.

В следующем матче Дания встретится с Францией 26 ноября. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени. Тунис в этот же день сыграет с Австралией в 13:00.

Ранее сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2. Это поражение стало для команды первым за последние 37 игр. В прошлый раз они уступили Бразилии в полуфинале Кубка Америки в июле 2019 года.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России лишилась шансов на участие в турнире из-за санкций Международной федерации футбола.

Ксения Курашкина
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