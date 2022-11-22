Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Аргентина
1:2
Завершен
Саудовская Аравия
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа C. 1-й тур
Северсталь
2:3
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
6:2
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
1:4
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Франция
4:1
Завершен
Австралия
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа D. 1-й тур
Лос-Анджелес Кингз
Сегодня
06:30 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
00:02, 23 ноября 2022Спорт

Сборная Франции разгромила Австралию на старте чемпионата мира по футболу-2022

Сборная Франции победила Австралию со счетом 4:1 в матче чемпионата мира по футболу-2022
Мэтью Райан (слева) и Килиан Мбаппе (справа)

Мэтью Райан (слева) и Килиан Мбаппе (справа). Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Сборная Франции разгромила команду Австралии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча группы D завершилась со счетом 4:1. Единственный гол австралийцев на счету Крейга Гудвина. В составе победителей ворота соперников поразили Адриен Рабио, Килиан Мбаппе, а также Оливье Жиру, оформивший дубль. Жиру повторил рекорд Тьери Анри по количеству мячей, забитых за сборную Франции — 51.

Помимо Франции и Австралии, в группе D выступают команды Дании и Туниса. 22 ноября они сыграли вничью 0:0 на старте турнира. По одному голу у каждой команды не засчитали из-за оффсайда.

Сборная Франции, которая является действующим чемпионом мира, далее встретится с Данией. Матч начнется 26 ноября в 19:00 по московскому времени. Австралия в этот же день сыграет с Тунисом в 13:00.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России лишилась шансов на участие в турнире из-за санкций Международной федерации футбола.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Страны Запада допустили увеличение потолка цен на нефть
Инженера выгнали с работы в жаркий день из-за топа с глубоким декольте
В Болгарии заявили о тяжелом положении в случае арбитража с «Газпромом»
В МВД раскрыли данные об оформлении загранпаспортов на фоне мобилизации
В Германии спрогнозировали длительность боев на Украине
В США оценили российскую «Сатану»
Болгария и Россия договорились об экспорте нефти в Евросоюз в обход санкций
Боец ЧВК «Вагнер» назвал преимущество для российских военных перед украинскими
Бывшего министра образования Украины заподозрили в госизмене
Россиянам объяснили одну странность в работе поисковика Google
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.