Сборная Франции разгромила Австралию на старте чемпионата мира по футболу-2022

Сборная Франции победила Австралию со счетом 4:1 в матче чемпионата мира по футболу-2022

Сборная Франции разгромила команду Австралии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча группы D завершилась со счетом 4:1. Единственный гол австралийцев на счету Крейга Гудвина. В составе победителей ворота соперников поразили Адриен Рабио, Килиан Мбаппе, а также Оливье Жиру, оформивший дубль. Жиру повторил рекорд Тьери Анри по количеству мячей, забитых за сборную Франции — 51.

Помимо Франции и Австралии, в группе D выступают команды Дании и Туниса. 22 ноября они сыграли вничью 0:0 на старте турнира. По одному голу у каждой команды не засчитали из-за оффсайда.

Сборная Франции, которая является действующим чемпионом мира, далее встретится с Данией. Матч начнется 26 ноября в 19:00 по московскому времени. Австралия в этот же день сыграет с Тунисом в 13:00.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России лишилась шансов на участие в турнире из-за санкций Международной федерации футбола.