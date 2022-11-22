Сборные Мексики и Польши выдали вторую безголевую ничью за день на ЧМ-2022

Сборные Мексики и Польши выдали вторую безголевую ничью за день на ЧМ-2022 по футболу

Сборная Польши по футболу сыграла вничью с командой Мексики в матче чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в группе C завершилась со счетом 0:0. На 58-й минуте матча арбитры назначили пенальти в ворота мексиканцев, однако капитан польской сборной Роберт Левандовски не смог его реализовать.

Эта безголевая ничья стала второй за день в Катаре. Ранее со счетом 0:0 закончился матч Дании и Туниса. По одному голу у каждой команды не засчитали из-за оффсайда.

В группе C, помимо Мексики и Польши, играют также сборные Аргентины и Саудовской Аравии. 22 ноября аргентинцы уступили саудитам 1:2. Это поражение стало для команды первым за последние 37 игр. В прошлый раз они уступили Бразилии в полуфинале Кубка Америки в июле 2019 года.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России лишилась шансов на участие в турнире из-за санкций Международной федерации футбола.