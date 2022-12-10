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20:05, 10 декабря 2022Спорт

Сборная Португалии вылетела с чемпионата мира после поражения от Марокко

Сборная Португалии проиграла Марокко 0:1 и вылетела с четвертьфинала чемпионата мира

Фото: Paul Childs / Reuters

Сборная Португалии проиграла команде Марокко в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре и вылетела с турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» и завершилась со счетом 1:0 в пользу марокканцев. Единственный мяч на 42-й минуте забил форвард Юссеф Эн-Несири. Этот матч стал 196-м в карьере нападающего Криштиану Роналду за сборную Португалии. Таким образом, он повторил мировой рекорд по играм за национальные команды, установленный кувейтским футболистом Бадером Аль-Мутавой.

14 декабря на стадии 1/2 финала турнира марокканцы сыграют с победителем матча между Англией и Францией. Встреча пройдет 10 декабря в 22:00 по московскому времени.

9 декабря Хорватия обыграла Бразилию и стала первым полуфиналистом чемпионата мира. Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время команды забили по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказались хорваты (4:2). Далее также после серии пенальти (4:3) Аргентина в четвертьфинале победила Нидерланды.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.

Ксения Курашкина
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