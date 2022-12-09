Сборная Аргентины вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Аргентины обыграла Нидерланды в серии пенальти и вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Аргентины обыграла Нидерланды и вышла в полуфинал чемпионата мира-2022. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четвертьфинальном матче команды в основное время сыграли вничью со счетом 2:2. Первым ворота поразил аргентинец Науэль Молина с передачи Лионеля Месси. Позднее Месси реализовал пенальти. В составе сборной Нидерландов дублем отметился Ваута Вегорста. В серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины — 4:3.

На 89-й минуте футболисты устроили потасовку. Инцидент произошел из-за грубого фола аргентинца Леандро Паредеса, после которого на поле выбежали игроки со скамейки запасных сборной Нидерландов. Футболистов пришлось разнимать, Паредес получил желтую карточку.

Ранее определился соперник Аргентины в полуфинале. Им стала сборная Хорватии, обыгравшая команду Бразилии. Полуфинальная встреча пройдет 13 декабря.