Сборная Хорватии обыграла Бразилию в серии пенальти и вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Хорватии стала первым полуфиналистом чемпионата мира 2022 году в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне и в основное время завершилась со счетом 0:0. В дополнительное время команды забили по одному голу. Первым ворота соперников поразил бразильский нападающий Неймар. Позднее счет сравнял хорватский форвард Бруно Петкович.

Лучшего в этой паре определила серия пенальти. В ней сильнее оказалась сборная Хорватии — 4:2.

В следующем матче латиноамериканцам предстоит сыграть против лучшим в матче Нидерланды — Аргентина. Победитель этой пары определится в игре, которая состоится 9 декабря в 22:00 по московскому времени. Полуфинальная встреча пройдет 13 декабря.