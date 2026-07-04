В Белгороде заявили о колоссальном ущербе от атак ВСУ

Мэр Белгорода Демидов заявил о колоссальном ущербе гражданской инфраструктуре от атак ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли колоссальный ущерб гражданской инфраструктуре Белгорода за минувшие двое суток. Об этом сообщил глава города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

По последним данным, в результате атак повреждено остекление в 174 квартирах и четырех частных домах, осколками посечено 135 автомобилей, также серьезные повреждения получили объекты инфраструктуры, заявил мэр.

Как отметил Демидов, спасатели и коммунальные службы обеспечили необходимое закрытие теплового контура. По его словам, строители, энергетики, а также сотрудники водоканала и оперативных служб уже вторые сутки работают почти без остановки.

«Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить в городе стабильную подачу электроэнергии и водоснабжения», — подчеркнул глава города.

Ранее Демидов сообщил об очередном ракетном ударе ВСУ по Белгороду. В результате атаки возникли перебои с электро- и водоснабжением.