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22:02, 4 июля 2026Россия

Медведев обозначил новую полосу безопасности на территории Украины

Медведев: Новая полоса безопасности на Украине пройдет в Сумской и Харьковской областях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Razmik Zackaryan / Globallookpress.com

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обозначил новую полосу безопасности на территории Украины.

Таким образом политик прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что российские войска значительно расширили полосу безопасности.

«Новая полоса безопасности, о которой вчера сказал глава государства, пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей», — заявил Медведев.

Ранее генерал-полковник Евгений Никифоров, командующий группировкой войск «Север», доложил президенту России Владимиру Путину о том, что подразделения ВС РФ продвигаются на сумском направлении в рамках расширения зоны безопасности.

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