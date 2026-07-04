Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обозначил новую полосу безопасности на территории Украины.
Таким образом политик прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что российские войска значительно расширили полосу безопасности.
«Новая полоса безопасности, о которой вчера сказал глава государства, пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей», — заявил Медведев.
Ранее генерал-полковник Евгений Никифоров, командующий группировкой войск «Север», доложил президенту России Владимиру Путину о том, что подразделения ВС РФ продвигаются на сумском направлении в рамках расширения зоны безопасности.