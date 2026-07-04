Генерал-полковник Никифоров: Группировка войск «Север» наступает в направлении Сум

Генерал-полковник Евгений Никифоров, командующий группировкой войск «Север», доложил президенту России Владимиру Путину о том, что подразделения ВС РФ продвигаются на сумском направлении в рамках расширения зоны безопасности. Верховный главнокомандующий заслушал доклад на совещании с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск.

Как сообщил Никифоров, силы группировки ведут наступательные действия в общем направлении Сум. Никифоров отметил, что передовые подразделения находятся примерно в 10 километрах от северной части города.

Доклад был представлен в пятницу во время посещения российским президентом Владимиром Путиным пункта управления Объединенной группировки войск. Группировка «Север» продолжает выполнять задачи в своей зоне ответственности и концентрирует основные усилия на расширении сформированной полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях, резюмировал командующий.

Вечером 3 июля Кремль объявил об освобождении Константиновки. Как отметил Путин, это событие станет ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики (ДНР).