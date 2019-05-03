Раскрыты подробности разговора Путина и Трампа

Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся по инициативе американской стороны. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщается на сайте Кремля.

Как отмечается в сообщении, лидеры двух стран обсудили текущее состояние двусторонних отношений, а также перспективы их развития. При этом акцент был сделан на экономическое сотрудничество, в частности, главы государств отметили важность взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей.

В ходе беседы российский лидер обсудил с американским коллегой итоги встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном, которая состоялась во Владивостоке 25 апреля, а также важность последовательной работы по денуклеаризации на Корейском полуострове.

Отдельно стороны затронули и обстановку на Украине после прошедших там президентских выборов. Путин выразил надежду на то, что новое руководство страны предпримет «реальные шаги по реализации минских договоренностей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта».

Также российский президент призвал американские власти не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы, подчеркнув, что подобные действия мешают процессу политического урегулирования в стране.

Ранее сообщалось, что разговор Путина и Трампа длился почти полтора часа. В Белом доме отметили, что в целом он прошел «в позитивном ключе».

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