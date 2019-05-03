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Трамп поговорил с Путиным

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Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили ситуацию в КНДР и в Венесуэле, а также возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и заключения аналогичного соглашения между США, Россией и Китаем.

Кроме того, в рамках беседы главы государств затронули вопрос о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.

По словам Сандерс, в целом разговор прошел «в позитивном ключе».

Как заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, телефонный разговор длился почти полтора часа. При этом подробностей беседы представитель Кремля не привел.

О желании Трампа обсудить ситуацию в Венесуэле с российским и китайским коллегами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином стало известно в конце марта.

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