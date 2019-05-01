Мюллер остался недоволен изложением выводов своего доклада

Спецпрокурор США Роберт Мюллер пожаловался, что генеральный прокурор США Уильям Барр «не в полной мере» отразил смысл основных выводов его доклада по российскому делу. Об этом сообщает The Washington Post.

По мнению Мюллера, письмо Барра для конгресса с основными выводами работы не до конца отражает ее контекст, характер и суть. Он подчеркнул, что из-за этого общественность не понимает «критических аспектов результатов расследования». Это, в свою очередь, угрожает «уверенности в результатах работы».

18 апреля был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Россия действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы демократической партии США.

Предметом расследования также была возможная связь американского президента Дональда Трампа и российского правительства. Авторы доклада пришли к выводу, что сговора между Трампом и Россией не было

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