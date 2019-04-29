США рассказали о многолетнем вмешательстве России в выборы

Россия вмешивалась в американские выборы не только в 2016 году, но и ранее — в 1970-х и 1980-х годах, и продолжит делать это в течение следующих десятилетий. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео, сообщает The Hill.

«Очевидно, что они [русские] были угрозой для наших выборов в 1974-м, они вмешивались в наши выборы в 80-х», — сказал Помпео на мероприятии в Совете по международным отношениям.

«Нам стоит и в 2050 году ожидать того же от русских», — добавил политик.

18 апреля был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Россия действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы демократической партии США.

Предметом расследования также была возможная связь американского президента Дональда Трампа и российского правительства. Авторы доклада пришли к выводу, что сговора между Трампом и Россией не было.

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