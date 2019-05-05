Рогозин обратился к призвавшему запретить россиянам въезд в США адмиралу

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин дал «дружеский совет» адмиралу армии США, бывшему командующему силами НАТО в Европе Джеймсу Ставридису, который призвал ввести новые санкции против России вплоть до полного запрета на въезд россиян в Соединенные Штаты. Соответствующая запись была размещена в его Twitter-аккаунте в воскресенье, 5 мая.

«Пришло время остановить разжигание русофобии и обострение наших двусторонних отношений», — заявил Рогозин.

Он добавил, что, в частности, «Роскосмос» и Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) справляются с тем, чтобы поддерживать и развивать отношения в непростой политической ситуации.

Ранее Ставридис заявил, что нынешних санкций недостаточно, и призвал ввести новые не только в отношении российского бизнеса, а также против культуры, спорта, дипломатических делегаций.

Материалы по теме «Это огромная проблема российской дипломатии» США и страны НАТО успешно разрушают опасные мифы об угрозе с Запада. Чем отвечает Россия?

Адмирал также упомянул доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы главы государства в 2016 году и пообещал, что Вашингтон продолжит вести углубленную работу по противостоянию Москве.

4 мая президент США Дональд Трамп выразил мнение, что у Москвы и Вашингтона существует огромный потенциал для налаживания взаимодействия. За день до этого он провел полуторачасовой разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Отмечалось, что лидеры обсудили перспективы двусторонних отношений, вопрос контроля над ядерным вооружением, доклад Мюллера, а также положение дел в Венесуэле, в КНДР и на Украине.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!