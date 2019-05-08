Названа дата освобождения Бутиной

Россиянка Мария Бутина, приговоренная судом в США к 18 месяцам тюремного заключения, выйдет на свободу в ноябре. Об этом агентству ТАСС сообщили в федеральном Бюро тюрем.

«Дата освобождения Бутиной из заключения назначена на 5 ноября 2019 года», — рассказали в ведомстве. Его представитель также отметил, что женщина все еще находится в заключении в городе Александрия. В федеральную тюрьму ее должны перевести позднее, однако дата пока неизвестна.

26 апреля суд в Вашингтоне приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы за сговор с целью незаконной работы на российское правительство. После окончания заключения ее депортируют в Россию. Женщина сочла приговор абсурдным, МИД посчитал его позорным.

Создательницу общественного движения «Право на оружие» Марию Бутину задержали в США 15 июля 2018 года. Американская сторона считает, что она пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов.

В декабре 2018-го россиянка признала себя виновной в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства. Она пошла на сделку со следствием и подтвердила, что стремилась установить неофициальные линии связи с американцами, в том числе через Национальную стрелковую ассоциацию США.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!