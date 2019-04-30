В России предложили создать «список Бутиной»

Депутаты Госдумы направили запрос министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой создать «список Бутиной». Об этом сообщают «Известия».

В документ будут вносить должностных лиц из США, которые имеют отношение к нарушению прав и свобод российских граждан. Как отмечают авторы инициативы, это поможет защитить россиян за рубежом и «отрезвить иностранных чиновников, привыкших к практически безнаказанному притеснению русских».

Отец Марии Бутиной Валерий заявил изданию, что считает создание списка справедливым. Он подчеркнул, что его дочь осудили за то, что она россиянка. По его мнению, любой другой иностранец не получил бы такого срока.

26 апреля суд в Вашингтоне приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство РФ». После отбытия приговора ее депортируют в Россию.

В декабре 2018-го россиянка пошла на сделку со следствием и подтвердила, что стремилась установить неофициальные линии связи с американцами, в том числе через Национальную стрелковую ассоциацию США.

Создательницу общественного движения «Право на оружие» Марию Бутину задержали в США 15 июля 2018 года. Американская сторона заявляет, что она пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов.

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