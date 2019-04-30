Бутина назвала свой приговор абсурдным

Гражданка России Мария Бутина, приговоренная судом в США к 18 месяцам тюремного заключения, на телефонной пресс-конференции раскритиковала назначенное ей наказание. Об этом сообщает в своем Telegram-канале радио «Говорит Москва».

«Я считаю, что это совершенно абсурдно: за нерегистрацию в качестве иностранного агента мне дали такой же срок, как человеку, который торговал секретной информацией в сторону китайского правительства. У него ровно такое же было наказание — 18 месяцев. Я считаю, что это просто абсурд и это страшный позор американскому правосудию» — заявила Бутина.

МИД России также посчитал позорным решение суда: в заявлении ведомства его называют выполнением политического заказа. Посольство в Вашингтоне охарактеризовало приговор как «параноидальную русофобию».

26 апреля суд в Вашингтоне приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство РФ». После окончания заключения ее депортируют в Россию.

Создательницу общественного движения «Право на оружие» Марию Бутину задержали в США 15 июля 2018 года. Американская сторона считает, что она пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для продвижения российских интересов.

В декабре 2018-го россиянка признала себя виновной в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства. Она пошла на сделку со следствием и подтвердила, что стремилась установить неофициальные линии связи с американцами, в том числе через Национальную стрелковую ассоциацию США.

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