США подготовили санкции против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.

Ограничения в частности, коснутся компаний, участвующих в прокладке глубоководных трубопроводов для экспорта российского газа. По словам авторов законопроекта, в этой работе используются «технологические ноу-хау, которые есть у западных энергетических компаний, но которых нет у России».

Материалы по теме Пошли на поправку Россия долго сидела на нефтяной игле. Но есть шанс это исправить

Под санкции также попадут физические и юридические лица, которые продают или арендуют суда для использования их в строительстве «Северного потока-2», и те, кто предоставляет для этих кораблей финансовую и техническую поддержку, а также страхует их, пишет издание.

Ранее представитель оператора проекта Nord Stream 2 Йенс Мюллер заявил о том, что проект полностью соответствует закону и не нуждается в плане Б на случай введения санкций США. Он добавил, что финансирование проекта полностью гарантировано со стороны инвесторов и акционеров, а укладка труб продолжается, согласно плану.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!