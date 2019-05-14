США подготовили новую атаку в торговой войне с Китаем

США подготовили список товаров из Китая на 300 миллиардов долларов, на которые Вашингтон готов распространить 25-процентные пошлины. Об этом пишет Bloomberg. Перечень в понедельник, 13 мая, обнародовал офис торгового представителя США.

В список в числе прочего вошла детская одежда, игрушки, мобильные телефоны и ноутбуки. Если США предпримут соответствующий шаг, то пошлины будут распространяться почти на весь импорт из Китая. «Торговая война ударит по кошелькам многих американцев в то время, как президент добивается переизбрания на новый срок», — отмечает агентство.

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Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял о намерении встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином на саммите G20 в Японии, который запланирован на 28-29 июня. Этой встрече предрекают решающее значение для определения будущего торговой войны между Вашингтоном и Пекином. При этом, согласно планам, изложенным американскими властями, новые тарифы начнут действовать не ранее конца июня.

Торгпред США Роберт Лайтхайзер 11 мая заявил, что по указанию президента США был запущен процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который составляет 300 миллиардов долларов. Перед этим американский лидер говорил, что в зависимости от прогресса в переговорах с Китаем американская сторона может отменить пошлины на ряд китайских товаров.

Китай 13 мая ввел повышенные пошлины в отношении более пяти тысяч товаров из США на сумму в 60 миллиардов долларов. Это решение стало ответом на аналогичные действия Вашингтона, который с 10 мая ввел повышенные тарифы на китайские товары на 200 миллиардов долларов. Американская сторона пошла на такой шаг после того, как китайская не включила в проект торгового соглашения между государствами большинство требований США. В то же время Китай занял жесткую позицию в торговом споре из-за уверенности, что американские власти готовы смягчить свои требования.

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