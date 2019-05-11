Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары

Президент США Дональд Трамп раскрыл в своем Twitter-аккаунте простой способ избежать увеличения пошлин на товары, которые импортируют в страну.

По мнению Трампа, нужно производить товары непосредственно в США, чтобы не пришлось поднимать пошлины на импортные изделия. «Делайте продукцию в старых добрых Соединенных Штатах. Это очень просто!», — написал Трамп.

11 мая стало известно, что Трамп распорядился увеличить пошлины на товары из Китая на 300 миллиардов долларов. Перед этим американский лидер заявил, что в зависимости от прогресса в переговорах с Китаем американская сторона может отменить пошлины на ряд китайских товаров.

Торговая война между Китаем и США началась в январе прошлого года с введения Вашингтоном пошлин на стиральные машины и панели для солнечных батарей. Впоследствии повышенные тарифы распространились на множество товаров, в том числе европейских. В декабре 2018 года Трамп и Си Цзиньпин договорились не вводить новые пошлины до марта.

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