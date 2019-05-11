Трамп снова передумал насчет пошлин на китайские товары

В зависимости от прогресса в переговорах с Китаем американская сторона может отменить пошлины на ряд китайских товаров, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Американский лидер отметил, что США и Китай за последние два дня провели откровенные и конструктивные переговоры относительно состояния торговых отношений между двумя государствами. «Отношения между председателем Си [Цзиньпином] и мной остаются очень прочными, и переговоры о будущем продолжатся», — добавил Трамп.

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Ранее китайские власти заявили о том, что примут ответные меры после решения США об увеличении пошлин на импортируемую из этой страны продукцию, которое вступило в силу 10 мая.

9 мая американский президент обвинил Китай в срыве торговой сделки и предупредил, что Пекин столкнется с жесткими тарифами, если соглашение не будет достигнуто.

В связи с тем, что Китай не включил в проект торгового соглашения между странами большинство требований США, Вашингтон принял решение увеличить пошлины с 10 до 25 процентов. Кроме того, американский президент не исключил, что под пошлины попадут и китайские товары, которые ранее ими не облагались.

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