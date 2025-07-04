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11:50, 4 июля 2025Россия

ВСУ трижды за три часа атаковали Удмуртию

Минобороны: ВСУ атаковали регионы России шестью беспилотниками за три часа
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по регионам России шестью беспилотниками за три часа. Атакам трижды подверглась Удмуртия, сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, российские средства противовоздушной обороны перехватили украинские дроны в период с 8:00 до 11:00 по московскому времени. Три из них сбили над Удмуртией, два — над Белгородской областью и еще один — над Самарской.

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Уточняется, что атаки были совершены беспилотными летательными аппаратами самолетного типа.

О пострадавших и разрушениях на земле ничего не сообщается.

Ранее дрон ВСУ сдетонировал у жилого многоквартирного дома в Белгородской области. Пострадали два человека, в том числе ребенок.

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