Воевавшему за ВСУ наемнику из Израиля с гражданством Швейцарии дали срок

Наемнику с гражданством Израиля и Швейцарии вынесли заочный приговор в ДНР

В Донецкой народной республике (ДНР) вынесли заочный приговор в отношении 49-летнего гражданина Швейцарии и Израиля Ави Дорона Мотолы по делу об участии наемника в вооруженном конфликте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в генеральной прокуратуре России.

Как установил суд, в апреле 2022 года уроженец Израиля прибыл на Украину ради вступления в подразделение Интернационального легиона в качестве наемника. Он прошел подготовку на тренировочных базах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и в феврале 2025 года принял участие в боях с Российской армией. За это наемнику заплатили свыше 2,7 миллиона рублей. Приговор суда — 14 лет строгого режима.

Ранее сообщалось, что на Украине погиб пятый эстонец, воевавший там в качестве добровольца против российских войск.