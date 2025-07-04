Толпа россиян устроила перестрелку на детской площадке

В ХМАО четверо мужчин устроили перестрелку на детской площадке

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) толпа мужчин устроила перестрелку на детской площадке. Об этом сообщает «Первый Нижневартовский».

По его данным, конфликт произошел во дворе дома №3 на улице Салманова в Нижневартовске. Четверо мужчин дрались, затем один из них достал травматический пистолет.

Полицейские задержали всех участников разборок и доставили в отделение. Возбуждено дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Отмечается, что владелец имел разрешение на ношение оружия.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину, устроившего стрельбу на детской площадке.