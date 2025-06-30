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17:34, 30 июня 2025Силовые структуры

Россиянин устроил стрельбу на детской площадке

В Подмосковье задержали мужчину, устроившего стрельбу на детской площадке
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Подмосковье задержали мужчину, устроившего стрельбу на детской площадке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, в правоохранительные органы поступило сообщение о стрельбе на детской площадке по улице Кирова в Люберцах. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину, который распивал спиртные напитки и стрелял в воздух из предмета, похожего на винтовку. Оружие оказалось пневматическим.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что около одного из символов Петербурга произошла стрельба.

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