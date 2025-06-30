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12:07, 30 июня 2025Силовые структуры

Около одного из символов Петербурга произошла стрельба

В Петербурге следователи возбудили дело после стрельбы по Исаакиевскому собору
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело после стрельбы по куполу Исаакиевского собора. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении МВД.

Дело возбудили по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). В рамках него задержали 20-летнего студента первого курса Красносельского колледжа и 18-летнего безработного жителя Красного Села, уточняет 78.ru.

По версии следствия, мужчины выпили и выстрелили из аэрозольного устройства «Пионер» в направлении купола Исаакиевского собора. Повреждений на куполе не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские обнаружили подпольную майнинг-ферму, деятельность которой нанесла ущерб на 10 миллионов рублей.

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