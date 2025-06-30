Незаконная добыча криптовалюты на подпольной майнинг-ферме нанесла ущерб на миллионы

В Петербурге нашли майнинг-ферму, нанесшую ущерб на 10 млн рублей

В Санкт-Петербурге полицейские обнаружили подпольную майнинг-ферму, деятельность которой нанесла ущерб на 10 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении МВД.

По данным следствия, запитанную через главный распределительный щит к соседней подстанции майнинг-ферму обнаружили в ангаре промзоны на Митрофаньевском шоссе. Криптовалюту добывали на нескольких десятках единиц вычислительной техники в помещении площадью в несколько сотен квадратных метров.

Оборудование майнеров изъяли и передали на ответственное хранение на специальный склад. Уголовное дело расследуется по статьям об имущественном ущербе путем обмана и о злоупотреблении доверием. Ведется розыск организаторов работы объекта.

Ранее сообщалось, что в Бурятии сотрудники полиции разыскивают двух мужчин, которые соорудили майнинг-ферму в КамАЗе.