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11:13, 11 июня 2025Силовые структуры

Двое россиян добывали криптовалюту при помощи КамАЗа

В Бурятии ищут двух мужчин, соорудивших майнинг-ферму в КамАЗе
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

В Бурятии сотрудники полиции разыскивают двух мужчин, которые соорудили майнинг-ферму в КамАЗе. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, передвижную майнинг-ферму обнаружили сотрудники «Россети Сибирь», когда проверяли незаконное подключение к линии. Рядом с сетью на 10 киловольт они заметили грузовик и двух неизвестных мужчин — последние тут же сели в салон легкового автомобиля и скрылись.

Прибывшие на место полицейские нашли внутри припаркованного КамАЗа мощный трансформатор и 95 схем для майнинга. Теперь создателей криптолаборатории ищут.

Ранее полиция обнаружила майнинг-ферму по добыче криптовалюты в селе Дагестана и задержала ее создателя.

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