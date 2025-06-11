Двое россиян добывали криптовалюту при помощи КамАЗа

В Бурятии ищут двух мужчин, соорудивших майнинг-ферму в КамАЗе

В Бурятии сотрудники полиции разыскивают двух мужчин, которые соорудили майнинг-ферму в КамАЗе. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, передвижную майнинг-ферму обнаружили сотрудники «Россети Сибирь», когда проверяли незаконное подключение к линии. Рядом с сетью на 10 киловольт они заметили грузовик и двух неизвестных мужчин — последние тут же сели в салон легкового автомобиля и скрылись.

Прибывшие на место полицейские нашли внутри припаркованного КамАЗа мощный трансформатор и 95 схем для майнинга. Теперь создателей криптолаборатории ищут.

Ранее полиция обнаружила майнинг-ферму по добыче криптовалюты в селе Дагестана и задержала ее создателя.