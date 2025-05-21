Жалующиеся на перебои с электричеством россияне помогли найти майнинг-ферму

В Дагестане задержан житель, обустроивший майнинг-ферму по добыче крипты в селе

Полиция обнаружила майнинг-ферму по добыче криптовалюты в селе Дагестана и задержала ее создателя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, все произошло в селе Унцукуль. В частном доме одного из жителей была обустроена майнинг-ферма на 95 устройств, пока его соседи мучились от перебоев с электричеством.

Всего злоумышленник успел «накрутить» без счетчиков 702 тысячи киловатт-часов. Ущерб от его действий подсчитывают.

Ранее специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Каббалкэнерго» совместно с правоохранителями обнаружили в Кабардино-Балкарии майнинг-ферму.