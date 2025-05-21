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19:17, 21 мая 2025Силовые структуры

Жалующиеся на перебои с электричеством россияне помогли найти майнинг-ферму

В Дагестане задержан житель, обустроивший майнинг-ферму по добыче крипты в селе
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Artie Medvedev / Shutterstock / Fotodom

Полиция обнаружила майнинг-ферму по добыче криптовалюты в селе Дагестана и задержала ее создателя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, все произошло в селе Унцукуль. В частном доме одного из жителей была обустроена майнинг-ферма на 95 устройств, пока его соседи мучились от перебоев с электричеством.

Всего злоумышленник успел «накрутить» без счетчиков 702 тысячи киловатт-часов. Ущерб от его действий подсчитывают.

Ранее специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Каббалкэнерго» совместно с правоохранителями обнаружили в Кабардино-Балкарии майнинг-ферму.

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