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11:58, 4 июля 2025Спорт

Израильский футболист высказался о возвращении российских клубов в еврокубки

Израильский футболист Натхо: Надеюсь, что российские клубы вернут в еврокубки
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Бибрас Натхо

Бибрас Натхо. Фото: Matteo Ciambelli / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Израильский полузащитник сербского «Партизана» Бибрас Натхо высказался о возвращении российских клубов в еврокубки. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Футболист выразил надежду, что российские клубы как можно скорее вернутся в еврокубки. «В России очень сильные команды, которые могут многое дать мировому футболу», — заявил он, добавив, что хочет услышать гимн Лиги чемпионов на стадионе ЦСКА.

Ранее возвращение российских клубов в еврокубки анонсировал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов. По его мнению, это произойдет в 2026 году.

Российские клубы и сборные отстранены от международных футбольных соревнований с 2022 года. Команды могут проводить только товарищеские матчи.

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