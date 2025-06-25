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11:03, 25 июня 2025Спорт

В РФС прокомментировали возвращение российских клубов в еврокубки в 2026 году

Генсек РФС Митрофанов заявил о возможном возвращении в еврокубки в 2026 году
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал возвращение российских клубов в еврокубки в 2026 году. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«По той тенденции, которая выстраивается в коридорах ФИФА и УЕФА, мне кажется, да. Все уже готовы. Будет ли влияние политиков — да. Особенно, ряда европейских стран», — заявил Митрофанов.

Ранее генсек РФС назвал страну, которая препятствует снятию санкций с российских сборных и клубов. По его словам, наиболее активным противником является Украина. «Какой-то особой динамики в изменении позиции европейских стран нет. Против — немного», — заявил Митрофанов.

Российские клубы и сборная отстранены от международных соревнований с 2022 года. Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась к УЕФА по поводу возможного снятия санкций с российских клубов и сборных. В организации призвали не допустить возвращения российских спортсменов.

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