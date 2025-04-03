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18:30, 3 апреля 2025Спорт

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА из-за возможного снятия санкций с России

УАФ призвала УЕФА не допустить возвращения россиян на международные турниры
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ruslan Lytvyn / Shutterstock / Fotodom

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу возможного снятия санкций с российских клубов и сборных. Об этом сообщается на сайте УАФ.

В организации призвали не допустить возвращения российских спортсменов. Там также подчеркнули, что до международных соревнований нельзя допускать и юношеские сборные России. «Ничего не изменилось с февраля 2022 года для какого-либо пересмотра ранее принятых решений», — говорится в обращении УАФ.

Украинская сторона также отметила, что возвращение россиян к международным соревнованиям грозит расколом в футбольной семье и ставит под угрозу безопасность и целостность турниров.

Ранее на конгрессе УЕФА в Белграде почтили память бывшего игрока сборной России Алексея Бугаева. Экс-спортсмен погиб в зоне специальной военной операции 29 декабря 2024 года.

В сентябре прошлого года стало известно, что больше половины стран — членов УЕФА выступили за возвращение юношеских и молодежных сборных России на международные турниры. Однако президент УАФ Андрей Шевченко выступил против, и инициативу не поддержали.

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