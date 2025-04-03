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13:52, 3 апреля 2025Спорт

УЕФА почтил память погибшего на СВО российского футболиста

На конгрессе УЕФА почтили память футболиста Бугаева и комментатора Уткина
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Александер Чеферин

Александер Чеферин. Фото: Zorana Jevtic / Reuters

На конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Белграде почтили память бывшего игрока сборной России Алексея Бугаева. Об этом сообщает ТАСС.

Во время минуты молчания был показан список всех футбольных деятелей, которые умерли за 2024 год. В их число также вошел комментатор и журналист Василий Уткин.

Бугаев погиб в зоне специальной военной операции (СВО) 29 декабря 2024 года. Вместе со столичным «Локомотивом» футболист стал бронзовым призером чемпионата России и обладателем Суперкубка страны в 2005 году.

Уткин умер 19 марта 2024 года. Причиной стала тромбоэмболия легочной артерии. В 2004 и 2005 годах журналист получил премию ТЭФИ как лучший спортивный комментатор.

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