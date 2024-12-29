Бывший футболист сборной России погиб в зоне СВО

Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев погиб в зоне СВО

Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил юрист Антон Смирнов в своем Telegram-канале «Честность — не порок».

Бугаеву было 43 года. Другие подробности случившегося не раскрываются.

В 2023 году экс-футболист был задержан в Краснодаре с 500 граммами мефедрона. Спустя год Бугаева приговорили к 9,5 года в колонии строгого режима.

За время карьеры защитник играл за «Торпедо», «Химки», «Томь» и «Краснодар». Вместе со столичным «Локомотивом» футболист стал бронзовым призером чемпионата России и обладателем Суперкубка страны в 2005 году. В составе сборной России Бугаев провел семь матчей в период с 2004 по 2005 год, не отличившись результативными действиями. Вместе с командой защитник принимал участие в чемпионате Европы 2004 года.