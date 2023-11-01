Бывшего футболиста сборной России задержали с полкило наркотиков. Он работал закладчиком в даркнете

Отец задержанного с наркотиками экс-футболиста Бугаева заявил о его невиновности

Иван Бугаев, отец экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева, отреагировал на информацию о задержании сына. Его слова приводит «Чемпионат».

Бугаев-старший заявил о невиновности сына. «Если вы в курсе, сейчас в Краснодарском крае проводятся мероприятия. В двух словах — он попал под раздачу. Оказался не в то время не в том месте», — подчеркнул он и добавил, что на данный момент связи с задержанным нет.

О задержании Бугаева стало известно 1 ноября

По информации Telegram-канала Shot, 42-летнего мужчину ночью 29 октября остановили полицейские. В результате осмотра личных вещей в его толстовке был обнаружен пакет с неизвестным порошком.

Экспертиза показала, что это мефедрон в количестве 500 граммов

Против Бугаева возбудили уголовное и административные дела

В отношении Бугаева было возбуждено уголовное дело по статье о торговле наркотиками в крупном размере. Ему грозит до 20 лет колонии.

Кроме того, как сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram, Прикубанским районным судом Бугаев был признан виновным в совершении административного правонарушения по ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Пытавшемуся скрыться от полицейских бывшему футболисту назначили наказание в виде административного ареста на семь суток.

Бугаев признался в распространении наркотиков

Как стало известно Telegram-каналу Shot, после суток в изоляторе экс-футболист согласился сотрудничать со следствием. Он признался, что подрабатывал наркокурьером и распространял закладки.

Бугаев объяснил, что принял такое решение из-за финансовых трудностей в семье

По словам экс-футболиста сборной, после ухода из профессионального спорта он начал выпивать, из-за чего появились долги — около 70 тысяч рублей. Чтобы погасить их, он решил через даркнет купить 500 граммов мефедрона и разложить их закладками в Краснодаре и Сочи.

Отмечается, что в ходе следственных действий Бугаев предоставил информацию о сообщниках. Также в его телефоне были обнаружены фотографии мест, где находятся закладки.

Бугаев выступал на Евро-2004 в составе сборной России

Бугаев — воспитанник «Торпедо». За время карьеры защитник также играл за подмосковные «Химки», томскую «Томь» и «Краснодар». Вместе со столичным «Локомотивом» футболист стал бронзовым призером чемпионата России и обладателем Суперкубка страны в 2005 году.

В составе сборной России Бугаев провел семь матчей в период с 2004 по 2005 год, не отличившись результативными действиями. Вместе с командой защитник принимал участие в чемпионате Европы 2004 года.