Силовые структуры
Бывшего футболиста российской сборной задержали с наркотиками
В Краснодаре экс-футболиста сборной России задержали с 500 граммами наркотиков
В Краснодаре задержали бывшего футболиста сборной России 42-летнего Алексея Б. с запрещенными веществами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным источника, ночью 29 октября спортсмена остановили полицейские и попросили показать содержимое карманов. В толстовке фигуранта лежал пакет с неизвестным порошком. Экспертиза показала, что это мефедрон в количестве 500 граммов.
Сейчас мужчина арестован на семь суток. Против него возбуждено дело по статье о торговле наркотиками в крупном размере. Футболисту грозит до 20 лет колони.
Ранее стало известно, что в Петербурге нашли уснувшего среди наркотиков в автомобиле такси мужчину.