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09:03, 1 ноября 2023Силовые структуры

Бывшего футболиста российской сборной задержали с наркотиками

В Краснодаре экс-футболиста сборной России задержали с 500 граммами наркотиков

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Краснодаре задержали бывшего футболиста сборной России 42-летнего Алексея Б. с запрещенными веществами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, ночью 29 октября спортсмена остановили полицейские и попросили показать содержимое карманов. В толстовке фигуранта лежал пакет с неизвестным порошком. Экспертиза показала, что это мефедрон в количестве 500 граммов.

Сейчас мужчина арестован на семь суток. Против него возбуждено дело по статье о торговле наркотиками в крупном размере. Футболисту грозит до 20 лет колони.

Ранее стало известно, что в Петербурге нашли уснувшего среди наркотиков в автомобиле такси мужчину.

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      Екатерина Кашурникова
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