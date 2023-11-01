Бывшего футболиста российской сборной задержали с наркотиками

В Краснодаре экс-футболиста сборной России задержали с 500 граммами наркотиков

В Краснодаре задержали бывшего футболиста сборной России 42-летнего Алексея Б. с запрещенными веществами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, ночью 29 октября спортсмена остановили полицейские и попросили показать содержимое карманов. В толстовке фигуранта лежал пакет с неизвестным порошком. Экспертиза показала, что это мефедрон в количестве 500 граммов.

Сейчас мужчина арестован на семь суток. Против него возбуждено дело по статье о торговле наркотиками в крупном размере. Футболисту грозит до 20 лет колони.

Ранее стало известно, что в Петербурге нашли уснувшего среди наркотиков в автомобиле такси мужчину.