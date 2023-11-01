В МВД рассказали о задержании экс-футболиста российской сборной с наркотиками

МВД: задержанный с наркотиками экс-футболист сборной Бугаев планировал их сбыть

Начало событий в новости Бывшего футболиста российской сборной задержали с наркотиками

Сотрудники правоохранительных органов изъяли полкило мефедрона у бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева при задержании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным ведомства, спортсмен забрал наркотики из тайника и планировал их сбыть.

О задержании 42-летнего Бугаева стало известно 1 ноября. В результате осмотра личных вещей при нем был обнаружен пакет с неизвестным порошком. Позже экспертиза показала, что это мефедрон.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о торговле наркотиками в крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.