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18:48, 30 октября 2023Силовые структуры

Спящего таксиста нашли в машине полной наркотиков

В Петербурге нашли уснувшего среди наркотиков в автомобиле такси мужчину

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов выясняют, откуда у молодого человека, работающего таксистом, оказалось множество разнообразных наркотиков. Об этом в понедельник, 30 октября, в своем Telegram-канале сообщает издание 78.

По данным издания, прохожие обратили внимание на автомобиль такси, стоявший на газоне Суздальского проспекта. Водитель лежал внутри без сознания весь в порошках и таблетках. Прибывшие полицейские заметили, что наркоман не пытался скрывать свою любовь к веществам — упаковки белого вещества валялись на торпеде, рядом были бутылки с неизвестной жидкостью. По-видимому, мужчина обзавелся множеством наркотических средств и решил попробовать все сразу.

В сумке таксиста обнаружили еще десять пакетиков с неизвестным веществом, которые отправили на экспертизу.

Ранее в Краснодаре суд приговорил гражданина Узбекистана к 14 годам колонии за перевозку наркотиков, которые он прятал в упаковке от семечек.

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      Владимир Седов
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