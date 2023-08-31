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18:45, 31 августа 2023Силовые структуры

Иностранец пересек границу с наркотиками под видом семечек и был задержан ФСБ

В Краснодаре суд приговорил узбека к 14 годам колонии за перевозку наркотиков

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Краснодарский краевой суд приговорил гражданин Узбекистана к 14 годам колонии строгого режима за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов края.

Иностранца признали виновным по двум статьям, среди которых 229.1 («Контрабанда наркотических средств») УК РФ.

По версии следствия, в марте мужчина, находясь в Ижевске, приобрел через интернет более 120 граммов метадона. Потом он вылетел в Москву, а далее в Сочи. Все это время подсудимый прятал наркотики в упаковке из-под семечек. Из Сочи узбек на такси попытался пересечь границу с Абхазией, где хотел распространить привезенный с собой метадон. Однако его задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Ранее в подмосковном Королеве задержали троих мужчин в возрасте от 23 до 27 лет с 163 свертками с запрещенными веществами. В них был мефедрон, метамфетамин, метадон и метилэфедрон. Задержанные собирались сбывать наркотики через закладки.

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    Варвара Митина
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