В подмосковной съемной квартире нашли 10 килограммов наркотиков

В Подмосковье задержали трех мужчин, планировавших продать 10 килограммов наркотиков

В подмосковном Королеве задержали троих мужчин в возрасте от 23 до 27 лет с наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, правоохранители поймали фигурантов в подъезде. У них изъяли 163 свертка с запрещенными веществами. Выяснилось, что товарищи устроили притон в съемной квартире на Пионерской улице. В жилище обнаружились еще свертки. Всего силовики нашли 10 килограммов наркотиков.

Вещества отправили на экспертизу. Оказалось, что в свертках мефедрон, метамфетамин, метадон и метилэфедрон. Задержанные собирались сбывать наркотики через закладки.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ. Теперь сообщникам грозит до 20 лет колонии.