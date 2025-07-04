Власти сообщили о смерти 75-летней заведующей российским детским садом при атаке дрона ВСУ

Врио губернатора Слюсарь сообщил о смерти заведующей детским садом при атаке ВСУ

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о смерти 75-летней заведующей детским садом при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram.

По словам представителя власти, жертва атаки всю жизнь посвятила работе с детьми.

«Светлая память… Искренние соболезнования родным, коллегам и всем, кто знал Ангелину Яковлевну», — написал в блоге чиновник. Он добавил, что власти окажут родным и близким заведующей всю необходимую материальную помощь.

Ранее были опубликованы кадры разрушений после атаки почти трех десятков дронов на Ростовскую область.