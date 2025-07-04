Мосбиржа остановила торги акциями национализируемой компании

Мосбиржа по требованию Банка России остановила торги акциями «Южуралзолота»

Торги во всех режимах акциями ПАО «ЮГК» (золотодобывающая компания «Южуралзолото») на Московской бирже приостановлены на основании предписания Банка России. Об этом говорится в сообщении площадки.

До этого трейдеры обратили внимание, что сделки с бумагами невозможно совершить в самых крупных приложениях. По данным TradingView, последняя сделка с этими акциями проведена 4 июля в 10:29.

Такое решение принято Мосбиржей на фоне обрушения стоимости акций в последние два дня. Со 2 июля «Южуралзолото» потеряло около трети стоимости.

Поводом для этого стали обыски у основного владельца компании Константина Струкова и сведения о том, что Генпрокуратура требует национализировать компанию. В обосновании к иску, по сведениям СМИ, говорится, что миллиардер, зампред Законодательного собрания Челябинской области от «Единой России» «за счет пребывания в представительном органе более 24 лет приобрел безграничное влияние на административно-властные структуры региона и сегодня выступает фактическим руководителем законодательного органа».

В прошлом месяце президент России Владимир Путин отказался считать национализацией передачу аэропорта Домодедово в собственность государства, объяснив, что «возня вокруг этого объекта идет уже давно».