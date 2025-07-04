Мосбиржа остановила торги акциями национализируемой компании

Торги во всех режимах акциями ПАО «ЮГК» (золотодобывающая компания «Южуралзолото») на Московской бирже приостановлены на основании предписания Банка России. Об этом говорится в сообщении площадки.
До этого трейдеры обратили внимание, что сделки с бумагами невозможно совершить в самых крупных приложениях. По данным TradingView, последняя сделка с этими акциями проведена 4 июля в 10:29.
Такое решение принято Мосбиржей на фоне обрушения стоимости акций в последние два дня. Со 2 июля «Южуралзолото» потеряло около трети стоимости.
Поводом для этого стали обыски у основного владельца компании Константина Струкова и сведения о том, что Генпрокуратура требует национализировать компанию. В обосновании к иску, по сведениям СМИ, говорится, что миллиардер, зампред Законодательного собрания Челябинской области от «Единой России» «за счет пребывания в представительном органе более 24 лет приобрел безграничное влияние на административно-властные структуры региона и сегодня выступает фактическим руководителем законодательного органа».
В прошлом месяце президент России Владимир Путин отказался считать национализацией передачу аэропорта Домодедово в собственность государства, объяснив, что «возня вокруг этого объекта идет уже давно».