В Москве погиб вице-президент «Транснефти». Что об этом известно и почему его смерть назвали подозрительной?

В Москве умер 62-летний вице-президент «Транснефти» Бадалов

В пятницу, 4 июля, вице-президент российской энергокомпании «Транснефть» Андрей Бадалов был найден под окнами квартиры на Рублевском шоссе. Ему было 62 года.

На место произошедшего прибыли представители правоохранительных органов, проводится проверка, выясняются обстоятельства гибели топ-менеджера. Предварительной причиной смерти называют самоубийство.

Бадалов родился в 1962 году в Краснодаре. В 1984 году он закончил Московский инженерно-физический институт. Проработав на разных должностях в нескольких компаниях, включая корпорацию «Атлантис комьюникейшнз», он получил работу в «Транснефти» в 2021 году. Бадалов специализировался на сфере цифровой трансформации, информтехнологий и автоматизации производства.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

После гибели Бадалова его супруге вызвали скорую

Супруге вице-президента «Транснефти» стало плохо после того, как она увидела тело мужа. Женщине вызвали скорую, сообщает Telegram-канал Shot.

Тело топ-менеджера недалеко от высотки обнаружил охранник — это произошло около шести утра. Немного позже на место случившегося приехала и жена вице-президента госкорпорации. Прибывшие на вызов медики констатировали у нее шок.

Известно, что у Бадалова остались две дочери.

В России назвали подозрительной смерть вице-президента «Транснефти»

Смерть Бадалова кажется подозрительной. О странности произошедшего в своих соцсетях высказался российский политолог Георгий Бовт.

Специалист подчеркнул, что любая смерть высокопоставленного чиновника или крупного предпринимателя вызывает невольные вопросы.

Комментируя время смерти топ-менеджера, он заметил, что вряд ли Бадалов в столь ранний час «занимался мытьем окон» или был в состоянии алкогольного опьянения.