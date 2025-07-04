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10:56, 4 июля 2025Россия

В России заявили о странности в смерти вице-президента «Транснефти»

Политолог Бовт: Смерть вице-президента «Транснефти» Бадалова подозрительна
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Андрей Бадалов

Андрей Бадалов. Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Смерть вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова подозрительна. О ее странности заявил в Telegram российский политолог Георгий Бовт.

По словам Бовта, любая смерть высокопоставленного чиновника или крупного бизнесмена вызывает подозрения.

Отдельно он обратил внимание на тот факт, что Бадалов вряд ли с утра «занимался мытьем окон» или был в состоянии алкогольного опьянения.

О смерти Бадалова стало известно 4 июля. На месте трагедии работают представители правоохранительных органов. Следователи выясняют причины случившегося.

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