В России заявили о странности в смерти вице-президента «Транснефти»

Политолог Бовт: Смерть вице-президента «Транснефти» Бадалова подозрительна

Смерть вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова подозрительна. О ее странности заявил в Telegram российский политолог Георгий Бовт.

По словам Бовта, любая смерть высокопоставленного чиновника или крупного бизнесмена вызывает подозрения.

Отдельно он обратил внимание на тот факт, что Бадалов вряд ли с утра «занимался мытьем окон» или был в состоянии алкогольного опьянения.

О смерти Бадалова стало известно 4 июля. На месте трагедии работают представители правоохранительных органов. Следователи выясняют причины случившегося.