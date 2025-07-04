Умер вице-президент «Транснефти»

Mash: Вице-президент «Транснефти» Бадалов выпал из окна и разбился насмерть

В пятницу утром, 4 июля, вице-президент российской энергетической компании «Транснефть» Андрей Бадалов выпал из окна своей квартиры на Рублевском шоссе и разбился насмерть. О трагическом инциденте сообщает Telegram-канал Mash.

В настоящее время на месте происшествия работают представители правоохранительных органов. Следователи выясняют причины инцидента.

Бадалов родился в 1962 году в Краснодаре. В 1984-м он закончил Московский инженерно-физический институт, получив диплом о высшем образовании. С 1999 по 2001-й Бадалов работал консультантом «Информационного центра научного парка МГУ». После этого он занимал ряд должностей в группе компаний «Атлантис комьюникейшнз», включая кресло замглавы корпорации.

Переход на работу в «Транснефть» состоялся в конце июля 2021 года. Его специализацией на новом месте стали вопросы цифровой трансформации, информационных технологий и автоматизации производственно-хозяйственной деятельности. Таким образом, до трагического случая Бадалов успел отработать в государственной нефтепроводной компании более четырех лет.

Это — далеко не первый подобный инцидент с участием топ-менеджеров российских энергетических компаний. Во второй половине октября 2024 года из окна жилого дома в Протопоповском переулке выпал бывший вице-президент компании «ЮКОС ЭП» Михаил Рогачев. Годом ранее из жизни ушел глава совета директоров «Лукойла» Владимир Некрасов. Причиной его смерти назвали острая сердечная недостаточность. В должность он вступил после кончины предыдущего главы Равиля Маганова, который выпал из окна со стороны фасада главного корпуса Центральной клинической больницы (ЦКБ) и разбился насмерть.

До этого, в 2022 году, Россию накрыла волна трагических событий — один за другим умирали топ-менеджеры крупнейших энергетических компаний страны. Сначала в возрасте 60 лет нашли мертвым главу транспортной службы «Газпром инвест» Леонида Шульмана. По официальной версии, он покончил с собой, при нем была найдена предсмертная записка. Затем в Выборгском районе Ленобласти мертвым нашли другого топ-менеджера «Газпрома» — 61-летнего Александра Тюлякова, рядом с телом которого следователи также обнаружили предсмертную записку. В апреле список пополнил бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев вместе с женой и несовершеннолетней дочерью. Несколькими днями позже аналогичный инцидент произошел с экс-замглавы совета директоров «Новатэка» Сергеем Протосеней в Испании, а в мае того же года не стало еще одного топ-менеджера «Лукойла»Александра Субботина. Мужчина, как отмечалось, скончался в Мытищах в ходе антипохмельного сеанса при загадочных обстоятельствах.