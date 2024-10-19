В Москве умер бывший топ-менеджер ЮКОСа. В своем последнем сообщении он просил сестру о помощи

«МК»: последнее сообщение бывший вице-президент «ЮКОСа» Рогачев отправил сестре

В Москве умер бывший вице-президент компании «ЮКОС ЭП» Михаил Рогачев. Его тело обнаружили в 8:30 во дворе жилого дома в Протопоповском переулке, сообщил «МК».

По предварительным данным, Рогачев выпал из окна. Причина и обстоятельства смерти выясняются.

Рогачев занимал руководящие посты в корпорации ЮКОС с 1996 по 2007 годы. Позже он был исполнительным директором группы ОНЭКСИМ, а также заместителем гендиректора горно-металлургической компании «Норильский никель».

В доме бывшего топ-менеджера нефтекомпании нашли предсмертную записку

Сообщалось, что бывший топ-менеджер оставил предсмертную записку. По данным «МК», в ней Рогачев ругал докторов и прощался с женой. Отмечается, что у бывшего вице-президента ЮКОСа имелись серьезные проблемы со здоровьем, в том числе с нервами. Кроме того, последнее смс-сообщение перед смертью Рогачев отправил своей сестре. «Оля, напиши. Лене пожалуйста, я плохо соображаю», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены). Сообщение было отправлено в 15:12.

Как сообщил источник ВЧК-ОГПУ (внесен Минюстом в реестр иноагентов), утром 19 октября Рогачев был в хорошем настроении. В доме гостила сестра его супруги, после завтрака они собирались проводить гостью. По словам близких Рогачева, никаких предпосылок к самоубийству не было.

Как пишет Telegram-канала Mash, у 64-летнего Рогачева была тяжелая форма онкологии. Других подробностей в публикации не приводится. Информацию об онкозаболевании подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах. «Основная версия его гибели — самоубийство», — отметил он.

В 2022 году в России произошел ряд странных смертей в нефтегазовой отрасли

В 2022 году в энергетической отрасли России произошел ряд трагических событий — один за другим умирали топ-менеджеры крупнейших энергетических компаний страны. 30 января в возрасте 60 лет нашли мертвым главу транспортной службы «Газпром инвест» Леонида Шульмана. По официальной версии, он покончил с собой, при нем была найдена предсмертная записка. В ней Шульман жаловался на нестерпимые боли в ноге. В мае того же года бывшего топ-менеджера «Лукойла», миллиардера Александра Субботина нашли мертвым в подвале дома в Мытищах. По официальной версии, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, а предшествовал трагедии сеанс шаманов.

Кроме того, почти год назад, 24 октября 2023 года, в возрасте 66 лет скончался председатель совета директоров российской нефтяной компании «Лукойл» Владимир Некрасов. Его смерть была внезапной — причиной стала острая сердечная недостаточность. В должность Некрасов вступил после смерти предыдущего главы Равиля Маганова. Топ-менеджер нефтекомпании выпал из окна в месте без камер наблюдения. На окне в палате Центральной клинической больницы (ЦКБ) нашли пачку сигарет, что могло свидетельствовать о намерении Маганова.