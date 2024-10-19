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23:12, 19 октября 2024Россия

Раскрыто содержание последнего сообщения бывшего вице-президента ЮКОСа

«МК»: последнее сообщение бывший вице-президент ЮКОСа Рогачев отправил сестре

Фото: Nicolas Thomas / Unsplash

Последнее сообщение перед смертью бывший вице-президент ЮКОСа Михаил Рогачев отправил своей сестре. Об этом пишет «МК» в Telegram-канале.

«Оля, напиши. Лене пожалуйста, я плохо соображаю», — говорится в сообщении, отправленном в 15:12.

Ранее появились данные о том, что Рогачев болел раком. Сообщается, что у бывшего топ-менеджера ЮКОСа была тяжелая форма онкологии.

О смерти Рогачева стало известно ранее в субботу, 19 октября. Его тело обнаружили утром во дворе жилого дома. По предварительным данным, он выпал из окна. Рогачев занимал руководящие посты в корпорации ЮКОС в 90-е годы. Позже он был исполнительным директором группы ОНЭКСИМ, а также заместителем гендиректора горно-металлургической компании «Норильский никель».

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      Маргарита Пименова
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