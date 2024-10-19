В Москве умер бывший вице-президент ЮКОСа

«МК»: в Москве обнаружили мертвым бывшего вице-президента ЮКОСа Рогачева

В Москве во дворе жилого дома мертвым обнаружили ранее занимавшего пост вице-президента ЮКОСа Михаила Рогачева, по предварительным данным он выпал из окна. Об этом сообщает «МК».

Как сообщает издание, тело бывшего руководителя компании нашли около 8:30 во дворе дома в Протопоповском переулке, где он проживал. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что Рогачев занимал руководящие посты в корпорации ЮКОС в 90-е годы. Позже он был исполнительным директором группы ОНЭКСИМ, а также заместителем гендиректора горно-металлургической компании «Норильский никель».

В июле стало известно, что в отношении бывшего владельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского (признан иноагентом) могут возбудить уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Как сообщил источник в правоохранительных органах, основания для этого есть.