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20:35, 19 октября 2024Россия

В Москве умер бывший вице-президент ЮКОСа

«МК»: в Москве обнаружили мертвым бывшего вице-президента ЮКОСа Рогачева
Михаил Рогачев

Михаил Рогачев. Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

В Москве во дворе жилого дома мертвым обнаружили ранее занимавшего пост вице-президента ЮКОСа Михаила Рогачева, по предварительным данным он выпал из окна. Об этом сообщает «МК».

Как сообщает издание, тело бывшего руководителя компании нашли около 8:30 во дворе дома в Протопоповском переулке, где он проживал. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что Рогачев занимал руководящие посты в корпорации ЮКОС в 90-е годы. Позже он был исполнительным директором группы ОНЭКСИМ, а также заместителем гендиректора горно-металлургической компании «Норильский никель».

В июле стало известно, что в отношении бывшего владельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского (признан иноагентом) могут возбудить уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Как сообщил источник в правоохранительных органах, основания для этого есть.

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      Александр Курбатов
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